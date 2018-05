Schuurs blijft maar winnen in dubbelspel

Schuurs en Srebotnik, als derde geplaatst op het Duitse gravel, sloegen in de finale tegen de Belgische Kirsten Flipkens en Johanna Larsson uit Zweden in de supertiebreak toe: 3-6 6-3 10-7.



De 24-jarige Limburgse had vorige week met de Australische Ashleigh Barty al de titel gepakt in Rome. Eerder dit jaar zegevierde Schuurs met Kiki Bertens in Brisbane en met de Belgische Elise Mertens pakte ze de dubbeltitel in Hobart.