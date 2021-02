Schuurs dubbelt verder na soepele overwinning

FC Twen­te-trai­ner Jans na weer een teleurstel­ling: ‘We gaan niet in de slachtof­fer­rol zitten’

12 februari ENSCHEDE - Met het wegvallen van verdediger Julio Pleguezuelo (24) is FC Twente in korte tijd met de zoveelste tegenvaller geconfronteerd. Het piept en het kraakt in de Enschedese selectie, die sinds januari een jasje heeft uitgedaan.