Schuurs en Middelkoop bereiken laatste acht in gemengd dubbel

Demi Schuurs en Matwé Middelkoop zijn er op Roland Garros in geslaagd door te dringen tot de kwartfinales in het gemengd dubbelspel. Het Nederlandse tennisduo won in de tweede ronde in twee sets van Kristina Mladenovic en Alexis Musialek uit Frankrijk: 6-4 7-5.