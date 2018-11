Schuurs gaat dubbelen met Amerikaanse Mattek-Sands

De Belgische Mertens, de nummer 13 van de wereld in het enkelspel, wil zich meer op de single gaan richten, terwijl Schuurs in 2019 met een vaste dubbelpartner wil spelen. Mattek-Sands is al jaren een van de toonaangevende speelsters in het dubbelcircuit. Ze won bij de vrouwendubbels al vijf Grand Slams en bij het gemengd dubbel drie Grand Slams, waaronder dit jaar op de US Open. In de zomer van 2017 liep Mattek-Sands nog een zware knieblessure op tijdens Wimbledon, maar de Amerikaanse herstelde goed.