Schuurs grijpt naast finale dubbeltoernooi in Miami

Maria blijft bij FC Twente, toekomst Ter Avest nog ongewis

11:00 ENSCHEDE - Michael Maria speelt ook komend seizoen bij FC Twente. De club heeft de optie in het contract gelicht. Maria kwam op voorspraak van ex-trainer Gertjan Verbeek in de winterstop over van het Duitse Aue. De linksbenige verdediger/middenvelder uit Kerkrade is er nog niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen.