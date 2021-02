Schuurs grijpt naast finaleticket dubbelspel

De Nederlandse dubbelspecialiste stond voor het eerst in haar loopbaan in de halve finales van een grandslamtoernooi. In Melbourne was ze nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. De 27-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel, bereikte eerder al de kwartfinales in de US Open en op Wimbledon. Ze speelt sinds dit seizoen samen met Melichar, tweevoudig finaliste op een grandslam.