Schuurs kan verwachtingen niet waarmaken: eerste ronde eindstation

Sportivi­teit voorop tijdens EK: minder kaarten en overtredin­gen dan vorige edities

10:33 Bij het Europees kampioenschap voetbal zijn in de groepsfase minder overtredingen gemaakt in vergelijking met vorige eindtoernooien. Ook hebben scheidsrechters minder kaarten uitgedeeld en is de bal langer in het spel geweest. Dat blijkt uit gegevens van de toernooiorganisatie.