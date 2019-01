Schuurs meteen onderuit met nieuwe dubbelpartner

De Australian Open is het eerste grote toernooi waarop Schuurs speelt met Mattek-Sands. Het palmares van de Amerikaanse Mattek-Sands is imponerend. Zo won ze samen met Lucie Safarova, haar voormalige dubbelspelpartner, vijf grandslamtoernooien. In 2015 en 2017 won ze ook de Australian Open.



De eerste set van het kersverse tennisduo ging verloren tegen de Belgische Mertens en Sabalenka uit Wit-Rusland. Hoewel Mattek-Sands en Schuurs zich vervolgens weer terugknokte door de tweede set te winnen, moest het Amerikaans-Nederlandse duo toch de winst aan Mertens en Sabalenka laten. Schuurs en Mattek-Sands, die in de beslissende set met 2-0 voor stonden en dicht bij een 3-0-voorsprong waren, waren als vijftiende geplaatst in Melbourne. Ze speelden vorige week in Sydney voor het eerst samen en bleven toen in de kwartfinales steken.