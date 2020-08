Schuurs naar dubbelfinale Cincinnati

Commissie onderzoekt misstanden turnwereld in Vlaanderen

11:20 Een onafhankelijke onderzoekscommissie gaat in Vlaanderen in België de getuigenissen over mentaal misbruik in de turnwereld tegen het licht houden. Dat meldt de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts, die de commissie financiert. ,,Deze commissie zal het nodige uitzoeken en kan zowel sancties als algemene richtlijnen adviseren aan de gymnastieksector”, aldus minister Weyts.