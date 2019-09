Schuurs niet naar laatste vier in New York

Toptalent Bianca Andreescu verwacht US Open te winnen

8:40 De Canadese tiener Bianca Andreescu, pas 19 jaar oud en debutante in het hoofdtoernooi, denkt dat zij dit jaar de US Open op haar naam gaat schrijven. De welbespraakte Canadese, die in de kwartfinales staat van het laatste grandslamtoernooi van 2019, zegt zich nooit zelfverzekerder te hebben gevoeld.