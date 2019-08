Schuurs opnieuw naar eindstrijd in Canada

De als eerste geplaatste Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova zijn de tegenstandsters in de finale. Schuurs wacht dit jaar nog op haar eerste titel. Ze verloor al drie finales: in Doha, in Rome en in Birmingham.



In 2018 won Schuurs het toernooi, toen in Montreal. De steden Toronto en Montreal organiseren het toernooi om en om.