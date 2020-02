Schuurs over cruciale fout: ‘Zo krijg ik nooit een basisplaats’

,,Zo krijg ik nooit een basisplaats”, besefte Perr Schuurs na de nederlaag van Ajax bij Getafe (2-0) in de zestiende finales van de Europa League. ,,Ik kan veel goede dingen doen. Maar die foutjes in mijn spel moeten er echt uit. Natuurlijk baal ik hier enorm van. Hier word ik op afgerekend en dat is ook helemaal terecht.”

Schuurs mocht in de 68e minuut invallen voor Edson Álvarez in het Coliseum Alfonso Pérez. De 20-jarige verdediger speelde zeker niet slecht, totdat hij diep in blessuretijd in de fout ging. ,,Ik kreeg de bal van Tagliafico en voelde een duwtje. Vervolgens lever ik die bal zo maar in, ligt het veld open en wordt het 2-0. Dan kan je wel door de grond zakken.”

Ajax had al voor een lastige opgave gestaan als het komende donderdag een achterstand van 1-0 had moeten goedmaken in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Maar nu moet de koploper van de eredivisie minimaal tweemaal scoren om een verlenging te mogen spelen. ,,Dat is geen beste uitgangspositie”, besefte Schuurs.

De Limburger verruilde in de zomer van 2018 als groot talent Fortuna Sittard voor Ajax. Hij moest nog wel meedogenlozer worden en dat ene pijnlijk foutje tijdens een wedstrijd uit zijn spel halen. Schuurs mocht vorig seizoen wennen bij Jong Ajax en verloor in de aanloop van het huidige voetbaljaar de strijd om een basisplaats van Joël Veltman, die voorlopig aan de kant staat met een knieblessure.

In de wedstrijden dat hij wel een kans kreeg, ging best veel goed. Uit bij Lille in de Champions League speelde Schuurs een sterke wedstrijd. Vlak voor de winterstop maakte hij ook indruk tegen AZ, totdat hij in de slotminuut even niet oplette en Myron Boadu het enige doelpunt van de wedstrijd liet maken. ,,En nu dit weer”, baalde hij na het duel met Getafe. “We hebben natuurlijk niet alleen door mij verloren, maar ik heb mijn ploeg benadeeld.”

Ajax wist tegen Getafe wat het kon verwachten, erkende Schuurs. ,,En toch trappen we in hun val. We laten ons provoceren en komen niet in ons spel”, stelde de Limburger die zag dat de thuisploeg er echt alles aan deed om Ajax het voetballen onmogelijk te maken.