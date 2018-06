Schuurs pakt nieuwe dubbeltitel in Rosmalen door opgave Flipkens

De 32-jarige Flipkens bereikte eerder op de dag de eindstrijd van het enkelspel, waarin ze zondag de Servische Aleksandra Krunic treft. In de finale van het dubbel gaf ze bij een stand van 3-3 in de eerste set op. Flipkens, die vrijdag ook al meerdere partijen moest spelen, had tijdens de pauze al een ijszak op haar linkerbeen.

Schuurs en Mertens wonnen dit jaar al het dubbelspel in Hobart en vorig jaar waren ze de beste in Guangzhou. De 24-jarige Schuurs had dit jaar in het dubbelspel ook al succes met haar Sloveense partner Katarina Srebotnik in Neurenberg, met de Australische Ashleigh Barty in Rome en met Bertens in Brisbane.