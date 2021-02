Schuurs plaatst zich niet voor finale dubbelspel

Video Diede de Groot en Aniek van Koot winnen dubbelspel bij Australian Open

16 februari Diede de Groot en Aniek van Koot hebben de hoofdprijs in het vrouwendubbelspel van het rolstoeltennis op de Australian Open gegrepen. Het Nederlandse duo was in twee sets te sterk voor de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane en de Britse Lucy Shuker. Na een uur en 8 minuten was het duel gespeeld: 6-4 6-1.