Schuurs/Rojer in tweede ronde Australian Open uitgeschakeld

Dubbelspecialist Rojer lag er op het grandslamtoernooi van Melbourne in het mannendubbel al uit. Hij verloor met zijn vaste partner Horia Tecau uit Roemenië in de tweede ronde. Schuurs kwam in het vrouwendubbel met haar Belgische partner Elise Mertens niet verder dan de eerste ronde.



De enige Nederlandse tennisser die nog actief is in de Australian Open is Matwé Middelkoop. Hij speelt de kwartfinales van het gemengd dubbel met de Zweedse Johanna Larsson aan zijn zijde.