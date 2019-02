Schwartzman naar finale in thuiswedstrijd Buenos Aires

Schwartzman won vorig jaar op het gravel in Rio de Janeiro en pakte in 2016 zijn eerste toernooizege in Istanbul, ook op gravel. Hij neemt het in de eindstrijd op het gravel in Buenos Aires op tegen de als derde geplaatste Marco Cecchinato. De 26-jarige Italiaan voorkwam een volledig Argentijnse finale door Guido Pella te verslaan: 6-4 6-2.