Schwartzman rekent af met Alexander Zverev

Zverev had tegen de Zuid-Amerikaan zijn service niet onder controle. Hij liet onder meer 17 dubbele fouten noteren, waardoor Schwartzman, de nummer 21 van de wereld, in vier sets wist te winnen.



Voor Schwartzman is het de tweede keer dat hij de kwartfinale van het grandslamtoernooi in New York haalt: hij deed het eerder in 2017. Zverev kwam in zijn vier eerdere optredens in het hoofdtoernooi niet voorbij de derde ronde. Die prestatie verbetert hij dus dit jaar, maar meer dan de vierde ronde (achtste finales) zit er dus niet in voor de Duitser.



Schwartzman schakelde in de eerste ronde van het laatste grandslamtoernooi van het jaar Robin Haase uit. Hij speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal en de Kroaat Marin Cilic, de nummer 22 van de plaatsingslijst.