Scorende scheidsrechter Paarhuis uit Hellendoorn ‘direct benaderd door vele clubs voor spitspositie’

Je zou met recht kunnen spreken van een ietwat ongelukkig moment voor Maurice Paarhuis. De arbiter produceerde na 66 minuten per abuis de aansluitingstreffer namens de bezoekers en zorgde dat de stand veranderde in 3-2. Het merkwaardige moment zorgde voor hilariteit én ergernis bij Harkemase Boys. ,,De bal kwam tegen mijn voet aan. Ik probeerde mijn been nog weg te trekken, maar dat gebeurde niet op tijd. Ik kon de bal niet meer ontwijken en via mij ging de bal over de doellijn.’’

Het merkwaardige voorval leidde tot verbazing. ,,Spelers van Harkemase Boys vroegen zich af: wat gebeurt hier? Voor mij was het duidelijk dat het een doelpunt moest zijn. De scheidsrechter is in zo'n geval een zogeheten ‘dood element’ en dat betekent dat ik niks anders kon dan het doelpunt goedkeuren.’’

Einduitslag

Uiteindelijk was de scheidsrechterlijke treffer niet bepalend voor de einduitslag: de thuisploeg versloeg Hoek met 4-2. Na afloop van de wedstrijd moest een ieder hartelijk lachen om het doelpunt. Zijn mobiele telefoon stond zaterdag vol met honderden appjes en berichtjes van mensen uit de voetbalwereld. ,,Ik kom natuurlijk bij veel verenigingen en ken veel mensen in de voetballerij. Je kunt je voorstellen dat ik al vaak benaderd ben voor de spitspositie bij diverse clubs.”

De Hellendoorner is al vanaf zijn zestiende actief als voetbalscheidsrechter. Daarvoor heeft hij ook jaren gevoetbald. Was dit soms zijn eerste doelpunt ooit? ,,Nou, nee, dat zeker niet. Ik heb er al speler ook wel een paar gemaakt. Maar ik hoop dat dit mijn eerste en mijn laatste goal als scheidsrechter is geweest.’’

Harkemase Boys on Twitter Nog nooit meegemaakt dit https://t.co/sGyixN0gFb