Scott Griekspoor en Sels naar finale NK tennis

Incidenten bij Twentse amateur­voet­bal­clubs: ‘Je komt moeilijk van die slechte naam af’

7:03 ALMELO / ENSCHEDE - Wie zoekt naar de oorzaken voor de ellende in het amateurvoetbal stuit op verenigingen waar het vaker dan gemiddeld misgaat. TVV en La Première hebben geleerd van het verleden. „Ik vrees dat we nooit van die slechte naam af komen, wat we ook doen.”