Sebastian Vettel loopt start nieuwe Formule 1-seizoen mis vanwege corona

Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 terug op derde plek, Eurosped onderuit bij Capelle

Apollo 8 is terug op de derde plaats in de eredivisie. De Bornse vrouwen zagen afgelopen weekend Sneek langszij komen, maar in een rechtstreeks duel met de Friezinnen heroverde het team van Bart en Thijs Oosting de derde stek. Ook Eurosped kwam woensdagavond in actie. De Vroomshoopse formatie ging onderuit op bezoek bij VCN Capelle.

16 maart