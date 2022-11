Sebastian Vettel verwacht emotioneel afscheid na laatste race, maar Lewis Hamilton gelooft er niets van

Vettel gaat de boeken in als een van de beste Formule 1-coureurs. Hij won vanaf 2007 vier wereldtitels en 53 grands prix. De race in Abu Dhabi wordt zijn driehonderdste in de koningsklasse. ,,Ik kijk ernaar uit om even helemaal niets te doen en rustig af te wachten wat er op mijn pad komt. Ik heb veel interesses. Maar ik kan moeilijk zeggen dat ik de Formule 1 niet ga missen, want het is zo lang het belangrijkste in mijn leven geweest.”