Sebastian Vettel wil levenslange verbanning misdragende Formule 1-fans: ‘Ze moeten zich schamen’

Lezerstour: spanning neemt toe, onderlinge verschil­len zijn heel klein

Voor Job Berkhout, de leider in het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia, was de negende etappe in de Tour de France er een om snel te vergeten. Hij finishte op ruime achterstand van dagwinnaar Gerben ter Laak. Berkhout staat nog bovenaan, maar zijn voorsprong op de nummer 2 is geslonken.

10 juli