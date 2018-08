Sedoc leert Instagram kennen, Agüero ontmoet Justin Timberlake

Pusic boos over gemis internatio­nals

14:30 ENSCHEDE - FC Twente-trainer Marino Pusic vindt het niet kunnen dat hij volgende week tegen Top Oss niet de beschikking heeft over Matthew Smit en Joël Drommel. Smit is opgeroepen voor de nationale ploeg van Wales, Drommel heeft in dat weekend verplichtingen met Jong Oranje.