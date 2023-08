Sem Steijn schiet FC Twente vlak voor einde naar laatste voorronde Conference League

Nachtelijk vuurwerk bij hotel FC Twente houdt spelers niet wakker

Vlakbij het hotel waarin FC Twente in Stockholm verblijft, is de afgelopen nacht vuurwerk afgestoken door fans van tegenstander Hammarby IF. Een gebeurtenis waar ze bij de Enschedese club de schouders over ophalen. „We hebben prima geslapen hoor”, laat woordvoerder Richard Peters donderdagochtend desgevraagd weten.