Sénéchal wint eerste profkoers sinds coronastop, Riesebeek tweede

Sénéchal leek in de eindfase met zijn twee medevluchters samen op de meet af te gaan. Enkele kilometers voor de finish plaatste de Fransman echter een krachtige demarrage, die Riesebeek en Victor Campenaerts te machtig was. Daarmee begon de tweede fase van het wielerseizoen zoals het eerste deel was geëindigd: met een overwinning van een renner voor Deceuninck - Quick-Step. De Nederlander Fabio Jakobsen was op 8 maart de laatste coureur die in België namens de topformatie zegevierde, in de GP Monseré. Daarna ging ook het wielerseizoen op slot wegens de coronapandemie.