Senesi kan in Rusland zijn marktwaarde flink opvijzelen

Icoon van Argentinië en Napoli Voetballe­gen­de Diego Maradona (60) overleden na hartaanval

25 november Diego Maradona is vier weken na zijn 60ste verjaardag overleden aan een hartaanval. Het ging al enkele weken slecht met de voetballegende uit Buenos Aires, die furore maakte bij Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli en zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde in Mexico. Argentinië en de complete voetbalwereld zullen de komende dagen verdrinken in tranen.