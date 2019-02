Sensa-Kanjers voor Kanjers wil na titel ook zege in een klassieker

De Achterhoekse/Twentse ploeg won het clubkampioenschap (een serie van elf wedstrijden en dertien koersdagen), maar toch kleefde aan die titel een klein smetje. „We zijn het beste clubteam van 2018, maar een clubklassieker heeft een renner van ons niet gewonnen. Ondanks het succes vind ik dat wel jammer. Daarom is ons doel voor dit jaar een grote koers te winnen. Of dat nou in de top- of clubcompetitie is, of een vrije wedstrijd, dat maakt niet uit”, aldus de Groenlose ploegleider tijdens de presentatie van de wielerploeg bij de autosponsor in Hengelo.

District Oost

De van oorsprong Achterhoekse formatie begint aan het tiende jaar in het wielerpeloton. De ploeg heeft de vleugels inmiddels wat meer uitgespreid naar Twente, met een aantal renners (onder andere Jelle Johannink uit Denekamp en Jasper Plender uit Almelo) en ploegleiders als Bennie Lesscher (Wierden) en herintreder Han Vaanhold uit Haaksbergen. „We willen een ploeg zijn van het district Oost, buiten die regio kijken we niet”, zegt Ribbers. „Ambities om een continentale formatie te worden, hebben we niet. We willen ook dit jaar weer het beste clubteam van Nederland worden.”

Teletekst

Een van de renners die de ploeg de eerste overwinning in een grote klassieker moet bezorgen, is Johannink. De Tukker won afgelopen jaar de slotetappe in de Arden Challenge, alsmede de Ronde van de Vijver in Hengelo en eindigde als achtste in de vijfde rit van Olympa’s Tour. Daarmee haalde hij een vermelding op Teletekst, maar Johannink heeft grote plannen. „Achtste worden in een etappe van Olympia’s Tour, met een heel sterk internationaal deelnemersveld is natuurlijk een supermooie uitslag. Maar ik wil dit jaar een constanter seizoen rijden en een klassieker winnen. Mijn droom is voorin meedoen in de Ronde van Overijssel, maar dan moet je wel van goede huize komen”, kijk hij al vooruit naar de wielerklassieker op zaterdag 4 mei.

Negentien