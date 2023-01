Sensatie Lehecka stunt opnieuw in Melbourne, zinderende vijfsetter Tsitsipas

De Tsjechische tennisser Jiri Lehecka blijft verrassen op de Australian Open. De 21-jarige nummer 71 van de wereld had tot voor dit toernooi nog nooit een wedstrijd gewonnen op een grand slam, maar in Melbourne bereikte hij de kwartfinales door de als zesde geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime te verslaan in vier sets: 4-6 6-3 7-6 (2) 7-6 (3).

Het was ook de eerste keer in zijn carrière dat Lehecka won van een speler uit de top 10 van de wereld. ,,Eerlijk waar, dit voelt geweldig”, zei Lehecka na de partij. ,,Vorig jaar vloog ik er hier uit in de eerste ronde. Als iemand me voor dit toernooi had gezegd dat ik dit niveau zou halen, had ik die persoon niet geloofd.”

In de kwartfinales neemt Lehecka het op tegen winnaar van de partij uit de vierde ronde tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Italiaan Jannik Sinner. De 22-jarige Auger-Aliassime haalde vorig jaar de kwartfinales op de Australian Open en Wimbledon, nadat hij eind 2021 al halvefinalist was op de US Open.

Heerlijke vijfsetter Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas bereikte de kwartfinales na een zinderende vijfsetter tegen de Italiaan Jannik Sinner. De nummer 3 van de plaatsingslijst had exact 4 uur nodig om zich te ontdoen van de nummer 16 van de wereld en zich te plaatsen voor de kwartfinales: 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas. © ANP / EPA

Tsitsipas is na de uitschakeling van Rafael Nadal en Casper Ruud de hoogstgeplaatste speler in het grand slam van Melbourne. Hij had het moeilijk tegen Sinner, die in de hele partij 26 breakpoints kreeg. De Griek had wel het overwicht in de eerste twee sets en leek op een eenvoudige zege af te stevenen, maar Sinner begon steeds meer van zich af te bijten. Dat resulteerde in het betere van het spel in de derde en vierde set, die de Italiaan naar zich toetrok.

In de vijfde en beslissende set sloeg Tsitsipas toe in de zesde game. Hij wist Sinner te breken en kwam 4-2 voor. De 24-jarige Griek, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste grandslamtitel, rook de winst en maakte vervolgens geen fouten meer. Hij treft in de kwartfinale de verrassend goed spelende Tsjech Jiri Lehecka.

Australian Open

Bekijk onderaan het het volledige speelschema en alle uitslagen van de Australian Open bij de mannen en vrouwen.

Australian Open: programma en uitslagen mannen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.