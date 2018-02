Seppi stunt met uitschakeling Zverev in Ahoy

Real Madrid slaat in slotfase keihard toe tegen PSG

9:36 Paris Saint-Germain voelt zich na een investering van bijna een half miljard euro afgelopen zomer geroepen om de Europese kroon van Real over te nemen. De Fransen toonden zich gisteren in Madrid in ieder geval de gelijkwaardige, maar zagen in de slotfase het belangrijke gelijkspel uit handen glippen: 3-1. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer, Marcelo maakte de belangrijke derde goal voor Real Madrid.