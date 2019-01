Seppi ten koste van favoriet Tsitsipas naar halve finale Sydney

Zware Dakardag voor motorrijd­ster Pol uit Borne

8:21 PERU/ BORNE - „Gewoon een verschrikkelijke K@$#dag!” Dat zegt Mirjam Pol over de derde etappe in de Dakar Rally. De motorrijdster uit Borne kwam als 110de binnen en zakte in het algemeen klassement naar een 90ste plaats.