‘Ser’ verbaast oud-jeugdtrainer over opmars bij Barça: ‘Eigenzinnigheid heeft hem veel gebracht’

Dest stond bij Ajax nog weleens bekend om zijn eigenzinnigheid, maar dat is volgens Tevreden alleen maar een goede eigenschap. ,,Dat heeft hem veel gebracht”, stelt hij. ,,Trainers hebben weleens moeite met jonge jongens met een eigen mening, maar met Sergiño kon je juist goed de discussie aangaan. Dan stond hij ook open voor argumenten. Zolang het gedrag maar niet overgaat in totale dwaasheid. Dat was bij hem zeker niet het geval.”



Dat Dest uiteindelijk het nationale team van de Verenigde Staten boven Oranje verkoos, snapt Tevreden ook wel. ,,Hij is een loyale jongen. Amerika had hem eerder in de peiling dan Nederland en de mooie verhalen van zijn vader hebben ook geholpen.”



Inmiddels is Dest naast international ook onderdeel van het sterrenensemble van Barcelona en zit hij in de kleedkamer met Lionel Messi en Antoine Griezmann. ,,Maar ik heb het idee dat hij daar heel relaxed onder is”, zegt Tevreden. ,,Ik weet natuurlijk niet hoe het er aan toegaat in de kleedkamer van Barcelona, maar hij appt me in elk geval nog steeds terug haha. Hij heeft zelf verteld dat hij bij Barcelona graag wil spelen zoals Dani Alves dat daar deed. Dat lijkt me een mooi voorbeeld voor hem.”