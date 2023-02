Serdar Gözübüyük fluit duel Manchester City in Duitsland

Column Willem van Hanegem | Iedere Ajacied wordt aan Oranje gelinkt, maar over Mats Wieffer hoor je niemand

Columnist Willem van Hanegem vindt het raar dat je geen geluiden hoort over Mats Wieffer in Oranje. ‘Als je in korte tijd al zo bepalend kan zijn bij de koploper van de eredivisie dan zou een uitnodiging vanuit Zeist helemaal niet gek zijn.’