Serena Williams eert met naam dochtertje Australian Open

Williams maakte in april bekend dat ze de Australian Open had gewonnen terwijl ze twintig weken zwanger was. Haar dochtertje, geboren op 1 september, kreeg de naam Alexis Olympia Ohanian Jr. Een verwijzing naar die speciale zege – haar zevende titel in Melbourne - in januari. ,,Ze won die titel samen met mij”, twitterde Serena.

Fun fact my daughters initials are AO as in the Aussie open she won with me @AustralianOpen

Comeback

Naar verluidt is Serena (36) erop gebrand een sterke comeback te maken in het tenniscircuit. Dat kon haar goeie vriendin Caroline Wozniacki alleen maar bevestigen, toen ze vandaag de pers te woord stond op de Wuhan Open in China. ,,Serena heeft me al vele foto’s van haar dochtertje gestuurd. Ze is zo schattig. Ik kan niet wachten om haar een eerste keer in het echt te zien. Door mijn druk programma is dat er nog niet van gekomen.” Of Serena het moederschap zal kunnen combineren met het tennis? Wozniacki: ,,Als er iemand dat kan, is het Serena wel.”



Eerder hadden Kim Clijsters en Mary Joe Fernandez enkele kanttekeningen gemaakt. ,,Het hangt ervan af hoe je lichaam reageert op zo’n comeback. Dat is voor iedereen anders”, stelde Clijsters. De Belgische verliet het circuit voor twee jaar, waarna ze bij haar terugkeer de US Open in 2009 won. De Amerikaanse Fernandez, verliezend finaliste op drie grandslams begin jaren ’90, stelde dat zij het niet kon, maar dat ‘Serena een uitzondering op verschillende regels is’.



In januari plant Williams haar comeback. Dan kan ze meteen haar titel verdedigen op de, jawel, de Australian Open.