Serena Williams heeft geen idee waar haar trofeeën zijn

Williams won 72 WTA-toernooi, waarvan 23 Grand Slams, trofeeën in overvloed dus. ,,Ze zijn ergens en ik ga proberen ze allemaal bij elkaar te verzamelen. Ik ben nooit zo'n hamsteraar geweest", lachte ze. ,,De enige trofee die ik echt heb bewaard is er eentje van mijn eerste wedstrijd ooit. Ik was acht jaar, speelde tegen mijn zus Venus en verloor. Het was in de finale en ze gaf mij haar trofee omdat ik zo'n slechte verliezer was."



Haar verhaal werd even later bevestigd door haar man Alexis Ohanian op Twitter. ,,Dit was een echt verhaal. Serena heeft geen enkel idee waar al haar trofeeën zijn. Er dook er onlangs eentje op in de kast. Ze doet het niet voor het zilverwerk.”