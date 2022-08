Serena Williams hint op afscheid na US Open: ‘Het aftellen is begonnen’

De kans is groot dat Serena Williams na de US Open, begin volgende maand, een punt zet achter haar indrukwekkende loopbaan. Dat laat de 23-voudig grandslamkampioene in niet mis te verstane bewoordingen doorschemeren in een zelf geschreven verhaal in modetijdschrift Vogue. ,,Het aftellen is begonnen.”

Het artikel van Williams liep parallel met haar eerste zege in ruim een jaar tijd bij het WTA-toernooi van Montreal. Na haar overwinning op de Spaanse Nuria Parrizas Diaz, de eerste sinds juni 2021, hintte ze ook al op een afscheid. ,,Ik denk dat er gewoon licht aan het einde van de tunnel is, en ik kom dichter bij het licht. Ik kan niet wachten om dat licht te bereiken. Ik hou echter van tennis. Het is geweldig, maar ik kan dit niet voor altijd doen.”

De inmiddels 40 jaar oude Williams bereidt zich in Toronto voor op de US Open, waar ze eind deze maand en begin september hoopt te kunnen verrassen. En daarna?



In Vogue begint Williams haar lange monoloog met een anekdote over haar dochter Olympia. ,,We zitten in mijn auto en ze houdt mijn telefoon vast. Ze gebruikt een interactieve educatieve app die ze leuk vindt. De robotstem stelt haar een vraag: ‘Wat wil je worden als je groot bent?’ Ze weet niet dat ik luister, maar ik hoor het antwoord. ‘Ik wil een zusje.”

,,Olympia zegt dit vaak, zelfs als ze weet dat ik luister", vervolgt Williams in Vogue. ,,Soms bidt ze voor het slapengaan tot Jehovah voor een zusje. (Ze wil niets met een jongen te maken hebben!) Ik ben zelf de jongste van vijf zussen, en mijn zussen zijn mijn helden, dus dit voelde als een moment waar ik heel goed naar moet luisteren.”

,,Ik ben geen fan van de term pensioen. Dat is niet modern", zo verduidelijkt Williams het naderende afscheid. ,,Ik heb het meer over evolutie. Ik glijd weg van het tennis richting andere zaken die belangrijk voor me worden én zijn. Dit is geen fijn onderwerp voor mij. Ik weet dat het niet gebruikelijk is om te zeggen, maar ik voel veel pijn. Het is het moeilijkste dat ik me ooit kan voorstellen... Het aftellen is gewoon begonnen. Ik moet me focussen op het moederschap. Ik ga nog genieten van de komende weken.”