Serena Williams in Rosmalen? Het kan!

Natuurlijk was toernooidirecteur Marcel Hunze van de Libéma Open in Rosmalen alert, toen Serena Williams zaterdag al in de derde ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Ze sprak uit te overwegen richting Wimbledon een voorbereidingstoernooi op gras te spelen. ,,We staan in contact met haar team. Ze weet dat ze hier volgende week zeer welkom is.”

Door Rik Spekenbrink



Williams, 23-voudig grand slam-winnares, speelde in haar rijke profcarrière nog nooit in Nederland. De 37-jarige Amerikaanse reist doorgaans zonder officiële partij in haar benen naar Wimbledon. Maar nu ze op Roland Garros al vroeg werd uitgeschakeld, en door blessureleed sowieso wedstrijdritme mist, overweegt ze een voorbereidingstoernooi te spelen op gras. Logischerwijs heeft ze daarbij de vrije keuze, ze kan overal terecht. Meteen in de week na Roland Garros zijn er grastoernooien in Rosmalen en Nottingham, de week daarna in Birmingham en op Mallorca en in de laatste week voor Wimbledon wordt nog gespeeld in Eastbourne.

Van een wedstrijdje tussen die toernooien is volgens Hunze, directeur van de Libéma Open, geen sprake. ,,Het is niet zo dat wij haar nu kunnen overhalen voor Rosmalen te kiezen. Zij moet, in overleg met haar team, eerst de keuze maken in welke week ze een toernooi wil spelen. Mocht ze kiezen voor week 1, dan denk ik dat we een goede kans maken. Doordat wij een gecombineerd mannen- en vrouwentoernooi hebben, zijn onze faciliteiten en entourage van een hoog niveau. Denk aan de banen, de tribunes, het hotel, de hele organisatie.”

Geld zal het probleem niet zijn, denkt Hunze. ,,Ons budget is niet ongelimiteerd. Maar iemand als Serena Williams mag natuurlijk wat kosten. Ze levert natuurlijk ook geld op, qua kaartverkoop. Bovendien hoeft zij niet te leven van het startgeld uit Rosmalen. Spelers en speelsters die op het laatste moment inschrijven voor een toernooi, weten dat het budget dan al grotendeels vergeven is. Nee, geld zal nooit een belemmering zijn, daar komen we altijd uit. Het zou fantastisch zijn als Williams komt, een unieke gebeurtenis. Maar we moeten afwachten.”