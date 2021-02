Serena Williams naar kwartfinales na winst op Sabalenka

De 22-jarige Belarussische was begin dit jaar nog de sterkste op een voorbereidingstoernooi in Abu Dhabi. Ook nu had de als zevende geplaatste hardhitter uitzicht op een stunt tegen de Amerikaanse routinier, die in Melbourne als tiende geplaatst is. Williams won wel de eerste set, maar daarna pakte Sabalenka het initiatief en won ze de tweede set. Williams’ ervaring gaf in de slotfase van de aanvankelijk gelijkopgaande beslissende set de doorslag.