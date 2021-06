Serena Williams onderuit op Roland Garros, Osaka bedankt fans voor ‘alle liefde en steun’

Roland GarrosSerena Williams blijft vooralsnog op 23 grandslamtitels staan. De 39-jarige Amerikaanse bleek in de vierde ronde op Roland Garros niet opgewassen tegen de 18 jaar jongere Elena Rybakina uit Kazachstan. De nummer 22 van de wereldranglijst zegevierde in twee sets: 6-3 7-5. Het duel in Parijs duurde amper vijf kwartier.

Williams, de nummer 7 van de plaatsingslijst, en Rybakina speelden voor de eerste keer op het WTA-circuit tegen elkaar. Williams kwam sinds haar verloren finale in 2016 in Parijs niet meer verder dan de vierde ronde tijdens de Open Franse titelstrijd. Ze won het graveltoernooi drie keer. Rybakina kwam tot aan deze editie van Roland Garros nooit verder dan de derde ronde op een grandslamtoernooi.

Williams probeert al geruime tijd recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van de Amerikaanse tennisster op een grand slam dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.



Williams was in Parijs aan haar kant van het speelschema na de afmelding van de als tweede geplaatste Japanse Naomi Osaka en de uitschakeling van de nummer 3 van de plaatsingslijst, Aryna Sabalenka uit Belarus, de hoogstgeplaatste speelster. De Amerikaanse routinier kon echter haar winstkansen in Parijs niet benutten. Ze serveerde matig tegen Rybakina en maakte te veel onnodige fouten om goed in haar ritme te komen.



Rybakina speelt in de kwartfinales tegen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die Victoria Azarenka uit Belarus uitschakelde. De voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open verloor in drie sets: 5-7 6-3 6-2. Azarenka (31) was als vijftiende geplaatst in Parijs.

Tamara Zidansek heeft als eerste Sloveense tennisster de kwartfinales bereikt op een grandslamtoernooi. De 23-jarige Zidansek, nummer 85 van de wereld, was in de vierde ronde van Roland Garros te sterk voor Sorana Cirstea uit Roemenië: 7-6 (4), 6-1.

De Sloveense had in de eerste ronde op het Franse gravel de als zesde geplaatste Bianca Andreescu uit Canada verrast. In de kwartfinales neemt Zidansek het op tegen Paula Badosa uit Spanje. Zij was in drie sets te sterk voor de Tsjechische Markéta Vondrousova, in 2019 finaliste in Parijs: 6-4, 3-6, 6-2.

Zidansek heeft nog geen titel gepakt op de WTA Tour. Ze haalde dit jaar wel de finale op het graveltoernooi in de Colombiaanse stad Bogotá.



Victoria Azarenka, voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnares van de Australian Open, moest het in de vierde ronde afleggen tegen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova: 5-7, 6-3, 6-2. De 31-jarige tennisster uit Belarus was als vijftiende geplaatst in Parijs. Haar beste prestatie op Roland Garros is het bereiken van de halve finales in 2013. Pavlioetsjenkova gaat het in de kwartfinales mogelijk opnemen tegen Serena Williams, de Amerikaanse die 23 grandslamtitels op haar erelijst heeft staan.

Osaka bedankt fans voor steun

Naomi Osaka heeft voor het eerst sinds haar roerige vertrek bij Roland Garros van zich laten horen. De Japanse plaatste een kort bericht via Instagram Stories, waarin ze haar volgers bedankt voor “alle liefde”.

,,Ik heb niet veel op mijn telefoon gezeten, maar ik wilde hier even langskomen om jullie allemaal te vertellen dat ik dat zeer waardeer”, schreef Osaka, gevolgd door een hartje. De nummer twee van de wereld besloot maandag om zich terug te trekken uit het Franse grandslamtoernooi vanwege alle ophef die haar persboycot had veroorzaakt.

Osaka had voorafgaand aan Roland Garros laten weten niet op de persconferenties te willen verschijnen. Het leverde de viervoudig grandslamwinnares na haar zege in de eerste ronde een reglementaire boete van ruim 12.000 euro op. De organisatie van Roland Garros dreigde haar ook te diskwalificeren als ze door zou gaan met haar boycot. De drie andere grandslamtoernooien hadden dezelfde boodschap voor Osaka.

De Japanse besloot daarop zelf om zich terug te trekken. Osaka zei in een verklaring dat de timing van haar boycot “niet ideaal was” en dat “de boodschap wat duidelijker had kunnen zijn”. Ze bekende dat ze sinds de winst van de US Open in 2018 met depressies heeft gekampt. Het is onduidelijk of ze eind deze maand meedoet aan Wimbledon.

