Serena Williams staakt in tranen de strijd op Wimbledon

Bertens direct onderuit bij laatste deelname aan Wimbledon

20:27 Ook op Wimbledon is Kiki Bertens niet door de eerste ronde gekomen. Ze verloor bij haar laatste optreden in het enkelspel op het heilige gras met 3-6, 4-6 van het Oekraïense talent Marta Kostjoek. Omdat het nog niet zeker is of ze later dit jaar de US Open gaat spelen, komt zo mogelijk een einde aan de grandslam-carrière van de Nederlandse.