Serena Williams twijfelt aan eigen vorm

Serena Williams tast in het duister over haar eigen vorm in aanloop naar haar langverwachte rentree op het toernooi van Indian Wells.

,,Ik ga het toernooi in zonder enige verwachtingen van mezelf'', zei Williams. ,,Mijn motivatie is zoals altijd hoog. Ik ga het hardcourt van Indian Wells niet op om te verliezen, zo zit ik niet in elkaar."

Williams gelooft dat het de perfecte tijd is om terug te keren en op tijd fit te raken voor de komende Grand Slams. De motivatie voor haar terugkeer haalt de Amerikaanse tennisster uit haar dochter. Nadat ze in januari 2017 de Australian Open op haar naam schreef, beviel ze in september van haar dochtertje, Alexis Olympia ,,Ik wil dolgraag dat zij bij me in de buurt is en voor haar wil ik het geweldig doen. Mijn liefde voor haar geeft mij alleen maar meer motivatie om mijn 24ste Grand Slam titel te winnen."