Serena Williams verliest bij rentree van Kerkhove-Schuurs

De Nederlandse tennissters Lesley Kerkhove en Demi Schuurs hebben Serena Williams in het dubbelspel een nederlaag toegebracht bij haar officiële rentree. Williams dubbelde met haar zus Venus in de Fed Cup-ontmoeting van de Verenigde Staten met Nederland en verloor in twee sets : 6-2 6-3

Venus Williams had eerder zondag de VS het beslissende derde punt bezorgd door Richèl Hogenkamp te verslaan (3-0). De dubbel had daarom geen invloed meer op de uitslag.

De 36-jarige Serena Williams beviel in september van een dochter. Ze sloeg vorige maand de Australian Open over, omdat ze nog niet helemaal fit was. Haar optreden in de Fed Cup was haar eerste officiële wedstrijd nadat ze in januari 2017 de Australian Open op haar naam schreef. Enkele maanden later maakte Williams bekend dat ze zwanger was.

Onder toeziend oog van haar dochter op de tribune speelde Williams haar eerste sets. ,,Hier spelen was echt leuk", vond ze ondanks de nederlaag. ,,Het is mijn eerste wedstrijd en ik ben blij dat ze die kon zien."

Daarnaast noemde Serena het speciaal om weer met haar zus Venus te spelen. De Williams-zussen veroverde in hun lange carrière samen veertien dubbeltitels op grandslamtoernooien. Ze wonnen ook drie keer olympisch goud in het dubbelspel, in Sydney (2000), Peking (2008) en Londen (2012).

Hoewel er niets meer op het spel stond, was het desondanks voor Kerkhove en Schuurs een speciale partij. ,,Het was voor ons de eerste keer dat we samen speelden", zei Schuurs. ,,En dan tegen zo'n koppel. We hebben er echt van genoten."