Serena Williams verliest eerste partij na bevalling en huwelijk

Kort voor de jaarwisseling liet ze in Abu Dhabi zien dat ze het tennissen niet verleerd is, al bleek wel dat ze fysiek nog wat werk te verrichten heeft. Het voetenwerk van Williams was niet al te best en zeker in de eerste set maakte ze veel fouten. De Amerikaanse, inmiddels afgezakt naar de 22e plaats op de wereldranglijst, hoopt over twee weken bij de Australian Open fit genoeg te zijn om weer voor de titel te kunnen strijden.

,,Ik ben in extase, het is geweldig om terug te zijn'', zei de jongste van de zusjes Williams. ,,Na zo'n lange afwezigheid is het begin altijd lastig, zeker als je net een baby hebt gehad. Maar het is fijn om weer te tennissen.''