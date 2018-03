'Serena Williams wacht zwaarste uitdaging uit carrière'

Kroos en Modric kunnen tegen PSG spelen

19:28 Real Madrid heeft vlak voor het tweede duel met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League een flinke opsteker gekregen. Luka Modric en Toni Kroos blijken fit genoeg om vanavond in het Parc des Princes hun rentree te maken. Beide middenvelders hielden blessures over aan de thuiswedstrijd tegen PSG, die Real Madrid in de slotfase naar zich toe trok (3-1).