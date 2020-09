Serena Williams zet in New York eerste stap in jacht op 24ste Grand Slam

US OpenDe Amerikaanse tennislegende Serena Williams heeft haar eerste wedstrijd op de US Open gewonnen. Ze versloeg daarin landgenote Kristie Ahn in twee sets: 7-5, 6-3.

De 23-voudige grandslamkampioene begon moeizaam aan het duel, maar zette uiteindelijk de wedstrijd naar haar hand. In het Arthur Ashe-stadion in New York had Williams een uur en 21 minuten nodig om Ahn opzij te zetten.



In de tweede ronde treft Williams de Russin Margarita Gasparjan. Zij won in drie sets van de Puerto Ricaanse Monica Puig: 6-3, 6-7, 6-0.

De 38-jarige had geen hele goede voorbereiding achter de rug voor haar jacht op een zevende titel bij de US Open. Vorige week maakte ze tijdens het toernooi van Cincinnati, dat vanwege het coronavirus ook op Flushing Meadows werd gespeeld, een vermoeide en soms wat gefrustreerde indruk. Ze werd in de derde ronde uitgeschakeld.

Williams won in januari 2017 in Melbourne haar laatste Grand Slam. Na haar zwangerschap keerde ze sterk terug met een aantal finaleplaatsen, maar ze is er nog niet in geslaagd het record van Margaret Court (24 Grand Slams) te evenaren.

Serena’s zus Venus is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door Karolína Muchová. De Tsjechische was in twee sets te sterk: 6-3, 7-5. Zij staat in de volgende ronde tegenover Anna Kalinskaja uit Rusland.

Volledig scherm © AP