Serena Williams zonder problemen naar finale

Wisseling van de wacht is een feit: Sneijder gaat, De Jong komt

6 september Acht minuten na rust was daar dan zijn laatste echte wapenfeit. Met een splijtende pas stuurde hij Ruud Vormer alleen richting het doel van Peru. De bal van Wesley Sneijder had iets weg van de bal op Arjen Robben tijdens de finale van het WK 2010. Vormer rondde het voorbereidende werk van Sneijder niet af, maar voor de kleine middenvelder was het mooi dat hij in zijn 134ste en allerlaatste optreden in Oranje nog eenmaal iets van pure klasse kon etaleren.