Sergio Pérez geeft zichzelf de schuld en Fernando Alonso heeft grote plannen: ‘Ik ga Max aanvallen’

Max Verstappen pakte pole position in Canada, maar de man naast hem zorgde voor de grootste verrassing. Fernando Alonso reed in zijn Alpine naar de tweede tijd en staat zo voor het eerst in tien jaar op de eerste startrij van een Grand Prix.

Alonso maakte de hele dag indruk in het kletsnatte Montreal en bleek zijn wagen op het opdrogende circuit tijdens de kwalificatie uitstekend onder controle te hebben. In de slotseconden van Q3 zette hij de tweede tijd neer, voor Ferrari's Carlos Sainz.

Alonso mocht uiteraard niet klagen dat Verstappens Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez zijn wagen in de muur zette en Charles Leclerc er na Q1 de brui aan gaf, omdat hij morgen wegens gridstraffen toch achterin moet starten. Maar desondanks maakte de 40-jarige Spanjaard indruk en wat hem betreft is het nog niet gedaan.

,,De auto was geweldig in deze omstandigheden”, aldus de ervaren Alpine-coureur. Hij voegde er glimlachend aan toe: „Ik denk dat ik Max ga aanvallen in de eerste bocht.”

,,Het was een heel goede dag in heel moeilijke omstandigheden", zei hij later bij Viaplay. ,,Elke ronde veranderde de grip weer. Ik denk dat we morgen ook mee kunnen doen. We zijn geen Ferrari en Red Bull, maar ik denk dat een plek tussen vijf en zeven realistisch is.”

Volledig scherm Max Verstappen(l) en Fernando Alonso. © AP

Pérez toonde zich schuldbewust na zijn crash. ,,Het was mijn fout", aldus de Mexicaanse nummer twee in de WK-stand bij SkySports. ,,Het spijt me echt voor mijn team, ik heb ze teleurgesteld. Zodra ik remde in bocht drie, werd ik een passagier van mijn eigen auto. Het kan tricky zijn in de regen, maar het was gewoon mijn fout. Zondag ga ik proberen de schade te beperken en vanaf het begin vol in de aanval.” Pérez begint de race vanaf P13.

Bekijk de crash van Pérez hieronder:

