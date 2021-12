Sergio Pérez gevleid door woorden Max Verstappen: ‘Dat deed echt iets met me’

Pérez onderscheidde zich ook in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi, door Hamilton een tijdje op te houden waardoor Verstappen weer aansluiting vond met zijn rivaal. Het leverde hem toen lovende woorden van de Nederlander op. ,,Checo is een legende. Zonder hem was ik waarschijnlijk geen wereldkampioen geworden”, aldus Verstappen.

,,Het was een heel intens seizoen”, aldus Pérez. ,,Als je bij Red Bull zit, staat de druk er vol op. Iedereen kijkt naar je. Het was niet makkelijk, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een hoger niveau heb bereikt. Met Max als teamgenoot word je tot een nieuw level gepusht. Max is een heel complete coureur, ervaren ook. Hij is één met de auto. Hij is heel goed in de kwalificaties en heel goed in de races.”



De Mexicaan zegt gevleid te zijn door de woorden van Verstappen in Abu Dhabi. ,,Dat deed echt iets met me. Max is vanaf dag één een geweldige teamgenoot. En ik zat in de positie dat ik mijn teamgenoot kon helpen.”