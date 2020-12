Sergio Pérez: ‘Proeven van succes maakt je hongerig naar meer’

Door Arjan Schouten



Het besef moet nog steeds een beetje inzinken, vertelde Sergio Pérez vandaag op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. Sinds afgelopen zondag gaat hij door het leven als racewinnaar in de Formule 1, waar hij tien jaar op moest wachten. ,,Maar je krijgt amper tijd om daar uitgebreid bij stil te staan, want nu wacht alweer een volgende taak. Vechten om de derde plaats in het constructeurskampioenschap”, aldus Pérez die samen met Lance Stroll namens Racing Point hoopt McLaren en Renault te kloppen voor P3 in het WK. ,,Ik ben snel weer van mijn roze wolk gekomen, want daar wacht ons nog een flinke taak. Alle focus ligt op die strijd.”

Thuis in Mexico was het een gekkenhuis na de zege van Pérez in Bahrein. De coureur kreeg er via sociale media genoeg van mee. ,,Ik heb geweldige foto’s gezien van heel veel roze taxi’s op een rij in Mexico-Stad. Van de mensen die op straat feest vierden. Huilden toen het volkslied gespeeld werd na de race. Die zondag was écht héél speciaal”, beseft Pérez steeds beter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gek genoeg wacht na dat enorme hoogtepunt nu een raar moment, want in Abu Dhabi racet hij voor de laatste keer namens Racing Point. Na zeven jaar kiest het team, dat straks als Aston Martin continueert, Sebastian Vettel boven Pérez. ,,Maar die zege heeft er toch nog een beetje voor gezorgd dat er een ‘happy end’ aan ons avontuur is gekomen. Ik ben blij dat ik het team met zo’n mooi resultaat kan verlaten.”

Volledig scherm Sergio Pérez. © AFP

Waar zijn toekomst ligt? De stoel naast Max Verstappen bij Red Bull blijft een mogelijkheid. Ergens na de laatste race hakken ze daar een knoop door, zo is Pérez verteld. ,,Maar of die ene zege mijn kansen vergroot? Ik weiger daar in te geloven. Ik heb jarenlang laten zien wat ik kan, dat ik sterke resultaten haal.”

Daarom blijft Formule 1 zijn doel, contract of geen contract voor 2021. ,,Ik voel me op mijn best en mijn sterkste jaren moeten nog komen”, verwacht Pérez. ,,Ik ben vastberaden genoeg om zelfs na een jaar zonder contract nog terug te keren in de Formule 1. Want die ene zege heeft weliswaar voor wat rust gezorgd, maar tegelijkertijd heeft dat succes me ook nóg hongeriger gemaakt. Als je een keer hebt mogen proeven aan dat succes dan wil je dat nog eens. En ik ben niet aan Formule 1 begonnen om maar één race te winnen.”