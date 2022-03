Sergio Pérez verrast met eerste pole in chaotische kwalificatie, Max Verstappen start als vierde

Een gigantische verrassing in Q3 in Saoedi-Arabië, waar Max Verstappen na een magere eerste run waarin hij alle kanten op gleed niet in de buurt van de snelste tijden kwam. Vervolgens leek de Limburger de jacht te gaan openen op beide Ferrari’s, maar was het Pérez die zich in de slotronde het meest verbeterde. In 1.28,225 noteerde hij een een extreem rappe tijd op het rondje, twee tienden van een seconde voor Leclerc en Sainz die op 3 start. Verstappen bleef haken op P4.



,,Een geweldig gevoel, ik had niet echt verwacht de Ferrari’s bij te benen, maar het is gelukt. Hopelijk lukt het ook in de race”, aldus de Mexicaan.