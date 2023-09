Sergio Ramos (37) keert na 18 jaar terug bij Sevilla en mag Luuk de Jong gaan afstoppen in Champions League

Sergio Ramos is terug bij Sevilla Fútbol Club, de club waar de recordinternational van Spanje als tiener doorbrak. De 37-jarige verdediger uit Camas verliet de club op 31 augustus 2005, maar is achttien jaar en drie dagen later dus terug in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ramos heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend.

Clubs kunnen vandaag de hele dag nog nieuwe spelers inschrijven voor dit seizoen in Europees verband. Dat betekent dat Sevilla de komende maanden met Sergio Ramos kan gaan aantreden tegen PSV, Arsenal en Racing Club de Lens.

Sevilla werd vorig seizoen slechts twaalfde in La Liga, de slechtste prestatie in deze eeuw, maar won wel voor de zevende keer in zeventien jaar de UEFA Cup/Europa League. Dat betekent sinds een paar jaar automatische plaatsing voor de Champions League en dus kan Ramos zich gaan opmaken voor duels met Luuk de Jong op 3 oktober en 29 november.

De recordinternational van Spanje, die op 21 maart 2021 zijn 180ste en laatste interland speelde, komt bij zijn eerste voetballiefde nog een jeugdvriend tegen. Kort na Ramos brak namelijk ook Jesús Navas door bij Sevilla. Waar Navas nu op 654 wedstrijden voor Sevilla staat, vertrok Ramos al na 49 wedstrijden bij Los Rojiblancos.

Ramos brak stormachtig door in een sterke ploeg met Dani Alves, Júlio Baptista, Renato, Adriano, Jesús Navas en zijn in 2007 overleden jeugdvriend Antonio Puerta als teamgenoten. Als energieke verdediger met ook veel aanvallende kwaliteiten liet Ramos zich als tiener direct gelden in La Liga en groeide hij in maart 2005 ook al uit tot Spaans international, waarna wel duidelijk was dat hij niet te houden was voor Sevilla.

Volledig scherm Sergio Ramos juicht met zijn teamgenoten van Sevilla in de derby tegen Real Betis op 19 december 2004. © ANP / AFP

671 wedstrijden voor Real Madrid

Op 31 augustus 2005, vijf maanden na zijn negentiende verjaardag, vertrok hij voor 27 miljoen euro naar Real Madrid. Bij de Spaanse grootmacht begon hij nog als opkomende back, maar groeide hij al snel uit tot de onbetwiste leider van de defensie en later ook van de hele ploeg. Na het vertrek van Iker Casillas naar FC Porto in 2015 was Ramos nog zes jaar de aanvoerder van Real Madrid. Hij won vijf keer La Liga en vier keer de Champions League met De Koninklijke. Ramos speelde liefst 671 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 101 keer scoorde en 40 assists gaf.

Na flink wat blessures kwam Ramos in 2021 in een onverwachte clinch te liggen met Real Madrid. Hij wilde als aanvoerder minimaal een nieuw tweejarig contract, maar voorzitter Florentino Pérez bleek bereid om het clubicoon gratis te laten gaan. Ramos vertrok daarop naar Paris Saint-Germain, waar hij samen met Lionel Messi, Georginio Wijnaldum en Gianluigi Donnarumma werd gepresenteerd. PSG leek klaar om met die sterren nu echt de Champions League te gaan winnen, maar ondanks twee Franse titels stonden de afgelopen twee jaar in Parijs vooral in het teken van onrust, chagrijn en frustratie.

Luis Enrique, die Ramos al niet meer nodig had bij de Spaanse ploeg, maakte afgelopen zomer schoon schip in het Parc des Princes. Na Lionel Messi, Neymar, Wijnaldum en Marco Verratti vertrekt dus ook Ramos. De 37-jarige verdediger trainde de afgelopen maanden hard voor zichzelf, zo toonde hij bijna dagelijks met filmpjes en foto’s aan zijn 61 miljoen volgers op Instagram.

De Turkse topclubs Galatasaray en Fenerbahçe streden samen met enkele clubs uit Saudi-Arabië om de handtekening van Ramos, maar die verkiest uiteindelijk dus toch het sentiment boven nog een grote laatste financiële klapper. Ramos kan aan de bak met Sevilla, dat net als vorig jaar slecht begonnen is aan La Liga met nul punten uit de eerste drie duels. De uitwedstrijd bij Atlético Madrid ging zondag niet door vanwege de extreme regenval in de Spaanse hoofdstad.

Sevilla hervat de competitie op zondag 17 september met de thuiswedstrijd tegen Las Palmas, drie dagen later staat het duel met RC Lens al op het programma. Wanneer Ramos weer helemaal wedstrijdfit is zal de vraag zijn, want hij speelde drie maanden geleden zijn laatste wedstrijd.

